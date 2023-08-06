受8月2日以來強降雨影響，大陸東北地區的松花江幹流右岸支流拉林河、牡丹江上游相繼出現超警以上洪水。預計拉林河、牡丹江下游幹流將相繼發生超保洪水，其中拉林河下游幹流控制站蔡家溝水文站，可能於8日前後出現每秒6300立方公尺左右的洪峰流量，導致洪峰水位可能超過保證水位2.10公尺左右；牡丹江下游幹流控制站長江屯水文站，則可能於7日前後出現約每秒7500立方公尺的洪峰流量，洪峰水位可能超過保證水位0.80公尺左右。

因此，根據《水利部水旱災害防禦應急回應工作規程》，大陸水利部決定8月6日10時將針對內蒙古、吉林、黑龍江的洪水防禦應急回應提升至Ⅲ級，要求有關省區密切監視天氣變化，滾動開展雨水情預測預報，強化會商研判，科學實施水工程防洪調度，充分運用水庫攔洪削峰錯峰，加強堤防巡查搶護，抓好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦，確保人民群眾生命財產安全。