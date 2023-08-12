中國大陸文化和旅遊部10日上午公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，台灣仍未入列，引爆台灣旅遊業者憂慮。中廣集團董事長趙少康表示，台灣旅遊、餐飲行業被三年新冠疫情去掉半條命，現在蔡政府還禁止團客赴陸，「意識形態病」發作起來的人禍，傷害不亞於新冠病毒。

趙少康12日在臉書發文呼籲，「立刻開放團客赴陸、恢復60直航點，促進兩岸人民正常往來」。

趙少康說，三年新冠肺炎疫情，讓國內旅行、餐飲相關行業去掉半條命，好不容易挨到解封，蔡政府不趕緊設法為業者「輸血」，排除一切邊境障礙，活絡國內旅遊商機，竟然還繼續禁止台灣旅行團登陸旅遊，也不恢復對岸60個來台直航點，「意識形態病」發作起來的人禍，傷害不亞於新冠病毒。

趙也批評，陸委會發言人詹志宏擺出一副無辜模樣說我們已經鬆綁登陸自由行，卻沒有獲得對岸善意回應，「簡直就是欺世盜名、刻意誤導」，一點都沒有替旅遊業者以及國內民眾福祉考慮。事實上，不禁民眾赴陸自由行，是因為蔡政府不敢禁止台商登陸做生意，否則怎麼賺每年1700億美元的順差？

趙少康表示，總統蔡英文當時用對岸疫情不受控為由，禁止台灣團客赴陸，讓大陸也祭出禁止團客來台規定反制，重傷觀光產業；現在疫情過了，我們還是不恢復旅客組團到大陸玩，同樣因為疫情中斷的60個直航空港，現在也只恢復了10個，增加台商往返困難，也降低民眾往返兩岸意願，真是有政府會找碴，下架民進黨，政黨輪替，做不好就下台，國家運作才能走上常軌。