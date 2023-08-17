凱基銀行在推動大陸地區業務上，因應政經情勢及產業之風險變化動態檢視，並採取機動措施控管風險，對於近期大陸風險焦點事件表示，銀行與客戶商品均未涉及。

目前凱基銀對大陸曝險除轉投資大陸消費金融公司外，授信主要承作對象以台商、由國際知名私募基金參與之國際聯貸案等評等優良企業，不論轉投資貢獻或資產品質均屬良好。

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