凱基銀行在推動大陸地區業務上，因應政經情勢及產業之風險變化動態檢視，並採取機動措施控管風險，對於近期大陸風險焦點事件表示，銀行與客戶商品均未涉及。
目前凱基銀對大陸曝險除轉投資大陸消費金融公司外，授信主要承作對象以台商、由國際知名私募基金參與之國際聯貸案等評等優良企業，不論轉投資貢獻或資產品質均屬良好。
大陸領先的房地產開發商碧桂園爆發債務危機，市場擔心國內銀行踩雷，衝擊16日金融股表現。不過，目前國內銀行受到影響很低，即使是對大陸放款較多的幾家銀行，也因有嚴控風險而躲過一劫。
凱基銀行在推動大陸地區業務上，因應政經情勢及產業之風險變化動態檢視，並採取機動措施控管風險，對於近期大陸風險焦點事件表示，銀行與客戶商品均未涉及。
目前凱基銀對大陸曝險除轉投資大陸消費金融公司外，授信主要承作對象以台商、由國際知名私募基金參與之國際聯貸案等評等優良企業，不論轉投資貢獻或資產品質均屬良好。
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