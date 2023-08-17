大陸《經濟日報》報導，面對不確定的國際貿易環境，要加強與「一帶一路」沿線國家和地區糧食產業鏈供應鏈的深度合作，建立多元化糧食合作機制，確保糧食「買得到」。要不斷推進國際運輸方面的合作，加強全球物流基礎設施建設，建立鐵路、海運、空運立體運輸網路，確保糧食「運得回」。

報導稱，今年新冠疫情的陰霾已經消散，但黑海糧食運輸協議中斷，聖嬰現象週期性再現引發極端天氣，糧食貿易保護主義抬頭，全球糧食供應鏈再一次面臨斷裂的風險。作為一個糧食進口大國，大陸糧食供應鏈韌性和安全水準能否經受得住衝擊，確保進口安全，成為人們關注的焦點。

報導稱，世界糧食計畫署預計，2023年全球將有超過3.45億人處於危機級別的糧食不安全狀況，其中4300萬人距離饑荒只有一步之遙。如何應對世界性糧食危機，成為許多國家面臨的重要課題。

糧食適度進口是調劑大陸糧食供求關係不可或缺的手段。報導指出，大陸是糧食生產和消費大國，始終高度重視糧食生產，但供求結構性矛盾仍存在，需要通過進口調劑餘缺，優化供給結構。面對風高浪急的國際環境，大陸亟需提高糧食供應鏈韌性和安全水準，以應對衝擊和壓力。

報導認為，提高全球糧食供應鏈韌性，要確保糧食「運得回」。當前大國競爭加劇，地區衝突不斷，成為影響全球糧食運輸安全的重要因素。俄烏衝突爆發以來，美西方國家大行海上霸權，對俄羅斯實施貿易制裁和航運禁運，阻止俄羅斯糧食出口，嚴重威脅世界糧食供應鏈安全。

要確保糧食運輸安全，大陸需要不斷推進國際運輸方面的合作，與各國攜手加強全球物流基礎設施建設，建立鐵路、海運、空運一體的多元化立體運輸網路。

報導還強調，一個國家的全球糧食供應鏈的韌性程度，反映了抵抗風險和衝擊的能力。韌性越好，發生脆性斷裂的可能性越小，抗衝擊強度越大。從歷史經驗看，全球糧食供應鏈韌性經受住了一次次衝擊，未來還要繼續強化供應鏈的安全、穩定和可持續，充分保障糧食進口安全。