據香港《星島日報》報導，將於本周日起展開一連4天訪華行程的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），出發前夕與中國大陸駐美大使謝鋒舉行會面，為訪華預作準備。

美國商務部發布聲明稱，兩人在當地時間22日會面，就雷蒙多的訪華行程進行了有成效的討論，雙方又討論了兩國商業關係相關事務、雷蒙多在會上提出對美國、美國企業和工人具有重要意義的議題，並討論了美國商界面臨的挑戰及兩國有機會合作的領域。

中國大陸商務部昨天宣布，應商務部長王文濤邀請，雷蒙多會在本月27至30日訪華，前往北京和上海與中方高級官員和美國商界領袖會面，是今年內第4位訪問中國大陸的美國高層官員。

據路透和法新社報導，美國國家安全顧問蘇利文周二說，雷蒙多將傳達一個信息，即美國並不尋求與中國大陸脫鉤，而是要「去風險」，保護美國國家安全。他還表示，派遣內閣部長訪華不是要改變中國大陸，也不是為了達成具體的成果或政策上的目的，而是為了管控錯綜複雜的美中關係。

美國商務部在宣布雷蒙多訪華的同一天（21日）也宣布取消對27家中國大陸實體的制裁。此舉被視為美國向中國大陸釋出善意。