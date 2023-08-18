日系外資表示，有消息指出大陸NAND模組廠商正在考慮減少NAND供應量，以利支撐價格，屆時有機會帶動價格上漲。根據調查顯示，綜合考慮上半年NAND供應鏈利潤大幅虧損，大中華區NAND模組製造商從本週開始共同努力保持價格支撐，但也預估NAND到了8月開始，企業可能不願意進一步降低價格，只是因需求依然低迷，下游OEM/ODM企業可能會開始認真考慮2024年是否還能採購到便宜的NAND。現階段維持群聯買進評等、目標價480元。

日系外資進一步說明，大中華區所有NAND模塊製造商可望從8月中旬開始支撐價格，可能漲價5~10%，根據行業調查顯示，大中華區NAND模組廠商都在聯合研擬從本週開始努力支撐價格，在大陸領先的NAND模塊製造商，如江波龍、Biwin都開始減少供應以支撐價格。就市場市場而言，全球模塊製造商自8月起開始拒絕客戶降價，因此，推估所有主要NAND模塊製造商正在採取相同的策略，這可能顯示著 近期NAND價格的底部，價格可能上漲5~10%，然而，仍然要注意，終端需求是否可以在2024年恢復。