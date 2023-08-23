巴西13歲少女費拉茲在校車上將頭伸出窗外和同學道別，結果一頭撞上路邊柱子，傷重身亡。

巴西一名13歲少女上周放學後搭乘校車時，將頭伸出校車窗戶和同學揮手道別，不幸一頭撞上路邊柱子，傷重身亡。

綜合巴西新聞網站G1、《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西里約熱內盧山區新富麗堡（Nova Friburgo）13歲少女費拉茲（Fernanda Pacheco Ferraz），17日放學後搭乘校車返家，當時坐在校車後方座位的她將頭伸出窗戶、和同學揮手道再見，突然間校車司機為躲避對向來車，在狹窄的道路上急轉彎，導致費拉茲一頭撞上路邊柱子，頭部重創。

Girl on school bus dies while waving to friends as head collides with pole https://t.co/TeFMLuRITd pic.twitter.com/GqoE85adHb — New York Post (@nypost) August 23, 2023

司機趕緊將車停下，不過當救難人員抵達現場時，費拉茲已不幸傷重身亡。

經營這輛校車的巴士業者表示，校車司機駕駛這條路達13年，由於道路狹窄，且是雙向車道，加上為了躲避來車，才釀成事故，業者對發生這起意外深感遺憾，承諾會協助當局進行調查。

意外發生後，學校連兩日停課，對失去費拉茲進行哀悼。

這起不幸意外引發網友議論，網友除了感嘆13歲少女芳年早逝外，更指出她犯了孩子們經常犯的重大錯誤，導致同樣的意外一再上演，網友們認為如果父母提前教育，就能避免憾事發生。