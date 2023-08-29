日本政府的年度經濟白皮書指出，從2022年春季以來，日本物價以及薪資的漲幅就開始加大。從這些變化可知，日本經濟在過去25年，都處於通貨緊縮的環境中，目前已經到了一個轉捩點。

這份白皮書並沒有斬釘截鐵表示，日本已經完全脫離通貨緊縮的風險，但有提到，在日本通貨膨脹向上，以及當地民眾對價格還會持續下滑的認知日趨減少之下，不該忽視跟通縮說再見的窗戶可能正在開啟。

由於日本服務項目的物價正在上漲，日本政府認為，在確定有沒有通膨的情形發生，看服務方面的物價有沒有在漲，會比一般商品價格更能反映日本國內需求以及加薪狀況。

在去年相同種類的報告中，日本政府曾說，除了少數食物與能源相關產品外，通貨膨脹上漲較少。不過，大宗物資成本上揚以及勞動力供給短缺，造成市場緊張之下，各項物價陸續被推升下，民眾生活也變得更加不容易。

在日企受不了，紛紛把上漲的原物料價格轉嫁給消費者之後，日本元月核心通膨率來到4.2%，且創4年來新高。同時，7月消費者物價更是連續16個月，都在日本央行目標值2%以上。

今年初，部分大方的日企也幫員工加薪，幅度是過去三十年以來最高的。為求小心謹慎，日本政府並未正式宣告通貨緊縮已結束，因為這樣做不僅需要核心的基本物價真的在上漲。同時，也要確定日本不會重回至物價下跌時期。

日本政府指出，需要消除困擾家庭以及企業的頑固通縮心態，政府必須跟日本央行密切合作，好讓薪資持續成長。自2001年日本進入通貨緊縮以來，當地政府已將終結物價下跌列為首要施政重點。因此，財政支出大增來支撐經濟，日本央行也被要求祭出超寬鬆貨幣政策，以配合中央演出。