詹特洛尼2日接受財經媒體CNBC訪問時表示：「我認為，我們正面臨雙重危機的影響。從地緣政治角度來看，這場危機（俄烏戰爭）當然也影響美國與全世界，但從經濟角度來看，它對於歐洲與德國的打擊特別大。」
根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，歐元區2022年經濟成長3.5％，2023年與2024年分別估成長0.8％與1.4％。
詹特洛尼指出：「我們2022年表現亮眼，成長率勝過美中。雖然歐洲經濟2022年第四季開始放緩，但請不要將這個稱為『衰退』，因為我認為我們可以避開衰退，也正在這麼做。」
歐盟執委會經濟執委詹特洛尼（Paolo Gentiloni）近日表示，歐洲正面臨「雙重危機」的衝擊，也就是俄烏戰事帶來的地緣政治與經濟影響。但他認為，歐洲經濟應可避免陷入衰退。
詹特洛尼2日接受財經媒體CNBC訪問時表示：「我認為，我們正面臨雙重危機的影響。從地緣政治角度來看，這場危機（俄烏戰爭）當然也影響美國與全世界，但從經濟角度來看，它對於歐洲與德國的打擊特別大。」
根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，歐元區2022年經濟成長3.5％，2023年與2024年分別估成長0.8％與1.4％。
詹特洛尼指出：「我們2022年表現亮眼，成長率勝過美中。雖然歐洲經濟2022年第四季開始放緩，但請不要將這個稱為『衰退』，因為我認為我們可以避開衰退，也正在這麼做。」
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