詹特洛尼2日接受財經媒體CNBC訪問時表示：「我認為，我們正面臨雙重危機的影響。從地緣政治角度來看，這場危機（俄烏戰爭）當然也影響美國與全世界，但從經濟角度來看，它對於歐洲與德國的打擊特別大。」

根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，歐元區2022年經濟成長3.5％，2023年與2024年分別估成長0.8％與1.4％。

詹特洛尼指出：「我們2022年表現亮眼，成長率勝過美中。雖然歐洲經濟2022年第四季開始放緩，但請不要將這個稱為『衰退』，因為我認為我們可以避開衰退，也正在這麼做。」