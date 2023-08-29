據央視報導，在當地時間28日，美國北卡羅來納大學教堂山分校發生一起槍擊事件，造成該校一名教職人員死亡。校方表示，這起槍擊事件的嫌疑人已經被捕，透過當地警方公佈資訊及公開資料，嫌疑人是該校來自大陸的一名華人博士，但作案動機尚不明確，整起事件還在進一步調查中。

據美國北卡羅來納大學教堂山分校官網消息，當地時間28日13時2分左右，校園員警接到通知稱，該校考迪爾實驗室發生槍擊事件，隨後大約14時30分，犯罪嫌疑人被抓獲拘留。直至16時15分警方向校園發出「警報解除」通知，校園員警與當地警方密切合作，收集資訊並繼續採取應對措施。

據《南方都市報》引述多家海外華文媒體報導，嫌疑人是來自大陸的齊泰磊（Tailei Qi，音譯），據學校提供的資訊，齊泰磊就讀於該校應用物理科學系，自2022年起一直在該校擔任研究助理。

另據齊泰磊在社交媒體上資訊顯示，他從2015年畢業於武漢大學，曾就讀於路易斯安那州立大學，並於2021年獲得材料科學碩士學位，隨後在北卡羅來納大學教堂山分校就讀博士研究生。