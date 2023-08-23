金融數據供應商標普全球（S＆P Global）23日公布，美國8月綜合 PMI初值由7月的52降至50.4，創六個月新低但高於榮枯線50。其中服務業PMI由52.3降至51，創六個月低點。製造業由49跌至47，創兩個月新低並低於50。

美國8月商業活動維持擴張但近乎停滯，主因是製造業狀況進一步惡化，服務業也頓失動能。據企業回報，在物價與利率水平維持高檔之際，需求持續疲弱，這也為第三季經濟成長增添變數。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）同日亦公布，歐元區8月綜合PMI初值由7月的48.6跌至47，創33個月新低並低於50。其中，服務業PMI由50.9下滑至48.3，創30個月低點，製造業PMI由42.7升至43.7，寫下三個月最高。

歐元區8月商業活動進一步疲弱，服務業為去年12月以來首見萎縮，製造業小幅改善但依然低於50，部分人預期製造業可能開始觸底反彈。