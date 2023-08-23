儘管製造業PMI雖然改善，然持續萎縮。服務業在本月也跌入萎縮。

歐元區標普全球綜合PMI初值，在八月來到47.0，低於七月的48.6，並且為2020年11月以來最低點。

相同數據，德國來到44.7，法國為46.6，歐元區以外的英國為47.9。

該商業活動很大部分是由公司完成舊訂單所推動。積壓訂單指數從46.0降到45.2，為新冠疫情爆發之初以來最低水準。

歐元區主流的服務業PMI從50.9跌到48.3，為今年以來首次跌破50榮枯線。負債累累的消費者已經感受到借貸成本上升的壓力，進而減少支出。

漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家賽Cyrus de la Rubia說；「不幸的是，歐元區服務業出現了倒退跡象，相當於製造業的糟糕表現」。「實際上，服務業公司回報了萎縮活動，為去年底以來首次再現萎縮，而製造業產出也再度下滑」。

物價上漲速度加快，服務業產出價格指數仍維持在55.9的高位，儘管略低於七月的56.1。

儘管製造業活動自去年中旬以來一直在下滑，但最新調查結果給了一些希望。歐元區製造業PMI從42.7上升到43.7，儘管仍為萎縮，但為近七個月首次上升；也打破分析師42.6的預期。

該指數可能也顯示，製造業最糟糕的情況已經過去，樂觀情緒開始轉好。為來產出指數從52.8升到53.5。