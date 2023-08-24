●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少613.5萬桶，遠超出市場預期的減少285萬桶。上周汽油庫存增加146.7萬桶，市場預期為減少88.8萬桶。餾分油庫存增加94.5萬桶，市場預期為增加21.8萬桶。上周美國原油進口量增加11.6萬桶/日。煉廠產能利用率下滑0.2個百分點。

●美國商務部公布，7月新屋銷售月增4.4%，遠超出市場預期的月增1%，並扭轉6月份的月減2.5%。經季調後7月新屋銷售年率為71.4萬戶，超出市場預期的70.5萬戶。

●標普全球公布美國8月製造業採購經理人指數（PMI）初值為47，不及市場預期的49.3和7月終值49。服務業PMI初值為51，低於市場預期的52.2。綜合PMI初值為50.4，不及市場預期的51.5，距跌破50榮枯分界點僅一步之遙，顯見美國整體商業景氣擴張幾乎陷入停滯。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數下滑4.2%，前一周為下跌0.8%。30年期固定抵押貸款利率為7.31%，創下2000年12月以來新高。

●美國商業活動幾近停滯，使聯準會進一步升息的預期降溫，周三美元在觸及兩個月新高（103.98）後湧現獲利了結賣壓，尾盤跌0.14%，報103.45。美元兌日圓跌0.71%，報144.845日圓。英國PMI亦創下2021年1月以來新低，尾盤英鎊0.17%，報1.271美元，盤中一度貶至1.2623美元，創逾一周新低。美國10年期公債殖利率大跌超過11個基點，至4.21%。

●美元匯率與美國債息回落，周三紐約12月期金收漲22.1美元或1.15%，報每盎司1948.1美元，創下7月18日以來最大單日漲幅，亦創下本月10日以來最高價。

●美國上周原油庫存減幅超出預期，仍不敵中國經濟低迷不利於原油需求前景的擔憂，且美國上周汽車庫存意外攀升，周三紐約期油收跌0.94%，報每桶78.89美元，盤中一度大跌3.4%，報77.62美元，創一個月新低。倫敦布蘭特期油收跌0.98%，報每桶83.21美元。