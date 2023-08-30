周三香港恆生綜合指數收在小跌1.17點或0.01%，為18482.86點。國企股(H股)跌0.5%，為6357點。科技指數跌0.9%，為4195點。

分析師認為，中國當局必須採取更多行動，方能維持漲勢。投資人也在關注本周稍晚的中國PMI數據公布。

連漲兩天的網路科技股，週三普遍下滑，京東、騰訊皆跌1%；美團跌逾2%，阿里跌0.6%。

昨日大漲2.8%的半導體股，今日跌1.9%，為跌最多的板塊。上海復旦跌3.5%，ASM太平洋跌2.3%，華虹跌1.7%。

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