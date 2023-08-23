華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「製造業發展三大趨勢是少量多樣的彈性生產線、設備聯網的數據化分析管理、注重環安衛與能源的永續生產力；華碩設計以5G為骨幹網路的智慧工廠，收集大數據，即時監控、量測，優化生產流程，真正落實提質、增效、降本、減存的目標，未來將持續攜手產業夥伴，推動智慧製造，促其升級轉型，接軌國際。」

其中，SMD元件進料檢測設備結合AI、字元辨識(AI OCR)與雷射量測，無需費力重新建置辨識模型，即可在生產最源頭的原料入廠階段協助品保單位把關，確認入庫元件與採購規格相符；AISVision機器視覺瑕疵檢測最新V1.5版，則導入升級AI演算法，能大幅優化模型訓練時間與精度，並相容NVIDIAR最新RTX顯示卡，為現有客戶提供豐富的二次開發函式庫；而EHS智慧工業安全防護平台2.0，可透過攝影機影像辨識提供安防單位24小時不間斷的電子圍籬、煙火偵測、危險物品/行為及人員穿戴安全防護等12項AI偵測，還能支援超過1,000台攝影機的大規模全球安防佈署，廠區管理更事半功倍。

本次台北國際自動化工業大展，華碩另同步於現場展出專為智慧工廠與Edge AI應用而生的最佳硬體選擇，像是首度在台亮相、支援高達200W TDP GPU的PE6000G邊緣運算電腦。