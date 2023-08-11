中國水利微信公號消息，大陸水利部黨組書記、部長李國英11日主持召開專題辦公會議，研究部署海河流域洪水防禦和復盤檢視工作。副部長劉偉平出席。會議稱，7月下旬以來，海河流域遭遇1963年以來最強降雨過程、最大場次洪水，22條河流發生超警以上洪水，8條河流發生有實測記錄以來最大洪水。

會議指出，中共總書記習近平對防汛救災工作提出明確要求。在中共中央、大陸國務院領導下，京津冀等地和有關方面協力抗洪，水利部門持續強化預報預警預演預案措施，科學精準調度流域防洪工程體系，最大程度保障民眾生命財產安全。

會議強調，當前海河流域洪水過程尚未結束，各河系仍處於全線退水期。要樹牢底線思維、極限思維，繼續強化東澱蓄滯洪區、永定河泛區等蓄滯洪區安全防守，緊盯獨流減河、永定新河等河道洩洪安全，加強退水期堤防防守，統籌考慮渤海潮汐影響和河道洩洪安全，科學精細調度濱海防潮閘，將本場次洪水防禦工作進行到底。

會議要求，要對海河流域內逐河流深入開展本輪洪水防禦復盤檢視，聚焦預報預警預演預案功能、流域防洪工程體系建設、數位孿生流域建設、防洪體制機制法治管理等重點方面，找準短板弱項，著眼長治久安，統籌謀畫海河流域系統治理方案，著力提升流域洪水防禦能力。