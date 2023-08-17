美國去年10月公布新一輪對大陸晶片的禁令，更拉攏盟友跟進制裁，大陸晶圓設備製造商「中微半導體」創辦人兼董事長尹志堯示警，大陸晶片製程落後市場領先者至少五代。

根據Tom's Hardware報導，尹志堯說，美國自2019年起，政府已發布15輪半導體限制政策，目的是要遏制大陸晶片業發展，包括14奈米在內，使大陸晶片製程相比海外差距至少五代。

報導指出，中芯國際早在2020年就開始採用7奈米製程晶片，當時邏輯電晶體密度，與台積電7奈米、英特爾10奈米類似。當時，中芯國際落後台積電幾代，台積電正準備開始製造5奈米晶片。

但美國政府去年對大陸晶片業實施全面制裁，並聯手日本、荷蘭擴大出口限制範圍，使大陸晶片業被限制在28奈米以上的製程，至少退步了10年。報導稱，除非未來大陸能擁有自家晶圓製造工具，或者獲得出口許可，才有辦法逆轉情勢。

報導提到，上述這些限制的影響在大陸晶片領域顯而易見，像是中芯國際曾宣稱在14奈米和12奈米製程取得進步，但到今年中，該公司網站和其他官方宣傳中不再提及這些技術。

報導稱，雖然大陸業內人士仍抱持樂觀態度，認為美國封殺是大陸加強國內半導體設備實力的機會，但除非政府政策發生其他變化，否則大陸半導體業與全球領先企業之間的差距將進一步擴大。