中國新聞網17日報導，中國科學院工程熱物理研究所指出，由該所和中儲國能公司聯合自主研發的國際首套300兆瓦（MW）級先進壓縮空氣儲能系統膨脹機，近日完成集成測試、順利下線。這是中國大陸壓縮空氣儲能領域的重要里程碑，將推動中國大陸先進壓縮空氣儲能技術邁向新的台階。

該300兆瓦壓縮空氣膨脹機集成測試的各項測試結果均達到或超過設計指標，具有集成度高、效率高、啟停快、壽命長、易維護等優點。

研發團隊表示，壓縮空氣儲能系統的大規模化是降低成本、提高效率、提高市場競爭力的重要途徑，相比100兆瓦先進壓縮空氣儲能系統，300兆瓦系統規模將提高3倍，單位成本降低20-30％，效率提高3-5％。此次國際首套300兆瓦先進壓縮空氣儲能系統膨脹機完成集成測試並順利下線，標誌著中國大陸300兆瓦先進壓縮空氣儲能國家示範專案取得重大進展。

中國科學院工程熱物理研究所說，儲能技術是能源革命的關鍵支撐技術和大陸國家戰略性新興產業。壓縮空氣儲能具有規模大、成本低、效率高、環境友好等優點，是最具發展潛力的大規模儲能技術之一。膨脹機是壓縮空氣儲能系統的核心組件，具有負荷高、流量大、流動傳熱複雜、高效寬工況運行要求高等技術難點。經過多年持續科研攻關，聯合研發團隊先後攻克全三維設計、複雜軸系結構、動態調節與控制等關鍵技術，研製出中國大陸擁有完全自主智慧財產權的國際首台300兆瓦級先進壓縮空氣儲能系統多級高負荷膨脹機。

作為中國大陸最早開展壓縮空氣儲能研究的機構，中國科學院工程熱物理研究所透過19年的努力，建立具有完全自主智慧財產權的研發體系，先後突破系統全工況設計與控制、多級高負荷壓縮機和膨脹機、高效超臨界蓄熱換熱等關鍵技術，並分別於2013、2016、2021年建成國際首個1.5兆瓦級、10兆瓦級、100兆瓦級先進壓縮空氣儲能系統。中國儲能公司則是中國科學院工程熱物理研究所壓縮空氣儲能技術的產業化企業，具備百兆瓦級壓縮空氣儲能系統研發、設計、製造、工程實施、投資和運營全套能力，已成為國際先進壓縮空氣儲能系統的開拓者和引領者，雙方於2018年起在全球率先開展國際首套300兆瓦先進壓縮空氣儲能系統的研發工作。