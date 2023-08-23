德淵熱融膠營收比78％、特用化學品營收比15％。呼應環保趨勢、強化利基，德淵完成包括全球首發生物基可堆肥感壓熱熔膠、亞洲第一家生物基膠條、歐洲第一家投資生物可堆肥製造工廠在波蘭，以及NSF高階水過濾器熱熔膠之四個業界第一策略佈局。

因此，德淵目前綠色材料營收比從83％提高至88％，綠色材料成長率5.7％；其中，創新產品約17％、傳統升級也達70％。

蕭向志指出，全球景氣持續低迷導致上半年熱熔膠營收衰退，歐洲地區更為嚴峻，庫存去化速度也相對較為緩慢而產生虧損；特用化學品在大陸市場去年第四季為高峰期後，今年上半年在電子業去化庫存影響，營收及獲利也有較大衰退。

展望下半年，蕭向志認為，全球景氣並未明顯復甦，國內市場持平看待；大陸市場受惠食品包裝行業旺季、內需市場過濾器及軟體家具訂單量增加等因素，熱熔膠營運將優於上半年，特用化學品則持平看待。

此外，越南市場因食品包裝業擴展，下半年營收可望回升。印度市場成長力道仍然強勁，將追趕印度二廠興建進度，預計明年完工，以掌握商機。美國及歐洲市場庫存去化完成，開始承接新訂單，力拚毛利成長。