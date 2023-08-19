向來被稱為經濟火車頭的德國，目前似乎已成為歐洲的最大拖累恐淪「病夫」，根據《經濟學人》報導，德國是所有西方大型經濟體中，對大陸曝險最大的國家，隨著去中化浪潮來臨，德國企業面臨威脅，加上能源轉型、缺乏人才等挑戰，恐成為今年唯一出現萎縮的大型經濟體。

報導指出，歐洲最大的經濟體已經從成長領先者變成落後者，德國經濟在2006年至2017年間，它的表現超越了大型經濟體，甚至與美國並駕齊驅。但如今德國經歷了連續三季的經濟萎縮，最終可能成為今年唯一出現萎縮的大型經濟體。IMF更示警，德國未來5年的經歷成長速度將低於美國、英國、法國和西班牙。

報導提到，德國多年來在傳統工業領域表現優異，掩蓋其對新工業投資的缺乏，加上公共投資太少等問題。總體來看，德國資訊技術投資占GDP（國內生產毛額）的比重還不到美國和法國的一半，還得面對不斷惡化的地緣政治、減碳難度以及人口老化帶來的痛苦。

值得關注的是，由於地緣政治緊張升級，製造業已不再是以前的搖錢樹，綜觀所有西方大型經濟體中，德國對大陸的曝險最大，去年兩國貿易額達3140億美元。但隨著西方降低與大陸往來，各國政府撒錢補貼先進製造業，積極培育本土產業，進而威脅德國企業。

此外，德國還面臨能源轉型、缺乏人才等挑戰。報導認為，德國堅持傳統的做事方式並不能將其帶回全盛時期，也無法平息當前的挑戰。呼籲德國政府必須向前看，包括扶植新創企業、改善基礎設施以及培育人才等。