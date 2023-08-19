俄羅斯削減了對歐洲的天然氣供應，迫使各國積極尋找其他能源管道，最新統計資料顯示，歐洲天然氣儲量已衝上90.12%，顯示歐盟已成功擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

根據《政客》報導，歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）表示，歐盟的天然氣儲量在週四（17日）創下 90.12%的歷史新高，輕鬆超越歐盟當局要求在11月之前達到9成的目標。

報導分析，此消息凸顯歐盟已成功擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，在俄烏開戰之前，俄羅斯約供應歐盟40%的需求，但今年到目前為止，該比例大幅下降至8.4%，歐盟計畫到2027年停止購買俄羅斯天然氣的承諾已觸手可及。

報導提到，俄羅斯天然氣已被美國、挪威、亞塞拜然和其他國家的天然氣所取代，導致天然氣價格與2022 年的峰值相比大幅下降。荷蘭TTF天然氣去年8月價格達到每兆瓦時320歐元，本週價格則在38歐元附近徘徊。

儘管歐洲各國已逐漸降低對俄羅斯天然氣的依賴，但歐洲的能源危機尚未告終，美國財經媒體警告，澳洲液化天然氣公司Woodside Energy若罷工，恐導致全球液化天然氣市場供應吃緊。