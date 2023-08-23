今年是正出訪南非的大陸國家主席習近平提出「真實親誠」對非政策理念和正確義利觀十周年。十年來，中國始終保持非洲第一大交易夥伴國地位。據中國海關統計，2022年中國對非洲進出口1.87兆元（人民幣，下同），同比增長14.8％；「中國—非洲貿易指數」達到990.55點（2000年為100點），呈現快速向好發展趨勢。今年前7個月，中非貿易規模1.14兆元，同比增長7.4％，延續了良好發展勢頭。

大陸海關統計數據顯示，2022年中國對南非進出口3771.3億元，比上年增長8.6％；今年以來進一步提速，前7個月中南雙邊貿易2261.5億元，同比增長10.5％，占同期大陸對非洲進出口總值的19.9％，拉動大陸對非洲進出口整體增長2個百分點。同期，奈及利亞、安哥拉分別是大陸在非洲第二、三大交易夥伴，前7個月大陸對奈及利亞、安哥拉分別進出口952.9億、826.3億元，在中非貿易中分別占8.4％、7.3％。

前7個月，中國對非洲出口7095.9億元，增長20％。其中，機電產品出口3551.6億元，增長32.5％，占同期大陸對非洲出口總值的50.1％，拉動對非出口整體增長14.7個百分點；船舶、汽車分別出口243.9億、194.2億元，分別增長81.3％、26.1％。同期，對非出口勞密產品1699.2億元，增長18.1％，占23.9％，服裝及衣著附件、鞋靴出口分別增長32.6％、27.1％。

前7個月，中國自非洲進口4266.5億元。其中，分別進口原油、金屬礦砂、未鍛軋銅及銅材1175.1億、1150.8億、573.7億元，合計占同期大陸自非洲進口總值的68％。同期，自非進口農產品236.6億元，增長20％，占5.5％，其中水產品、葡萄酒進口分別增長94.7％、52.6％。