大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸國家主席習近平24日在南非約堡舉行的「金磚＋」領導人對話會宣布，中方已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元專項資金，專門用於落實全球發展倡議。

習近平在題為「戮力同心，攜手同行，邁向發展共同體」的講話表示，發展承載著人民對美好生活的嚮往，是開發中國家的第一要務，也是人類社會永恆主題。今年是聯合國2030年可持續發展議程的中期評估年。目前，多數可持續發展目標落實緩慢、令人擔憂。全球發展事業面臨巨大挑戰。

習近平稱，推動發展問題，要提高開發中國家在全球治理中的代表性和發言權，支持開發中國家實現更好發展。要堅持真正的多邊主義，構建全球發展夥伴關係，為共同發展營造安全穩定的國際環境。

習近平說，他提出全球發展倡議，是為了讓全世界聚焦發展，為落實可持續發展議程提供助力。去年，中國舉辦首屆全球發展高層對話會，推出一系列發展合作舉措，取得可喜進展：

一，堅持發展優先，加大了資源投入。中方已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元專項資金，專門用於落實全球發展倡議。

二，堅持行動導向，深化了務實合作。從亞洲到非洲，從太平洋島國到加勒比海岸，200多個合作項目開花結果，減貧、教育、衛生等領域合作機制不斷拓展。

三，堅持創新驅動，增強了發展動能。全球發展倡議聚焦綠色發展、新型工業化、數字經濟等重點領域，推進新工業革命夥伴關係建設，助力高品質發展。

四，堅持共克時艱，提升了發展韌性。糧食安全和能源安全關乎國計民生。啟動中國－聯合國糧農組織南南合作信託基金，落實促進糧食生產專項行動，向許多國家提供糧食援助、分享農業技術知識。發起全球清潔能源合作夥伴關係，助力實現能源安全。

習近平強調，中國是非洲的可靠朋友，過去10年向非洲提供大量發展援助，參與建設6000多公里鐵路、6000多公里公路、80多個大型電力設施。下階段，中國將與非洲國家開展更多合作，支持非洲增強自主發展能力。這包括提供衛星測繪成套數據產品；實施「智慧海關」 合作夥伴計畫；協同聯合國教科文組織開展「全球發展倡議助力非洲未來」 行動，積極支持非洲實現可持續發展。