據澎湃新聞報導，機動巡視5個月，大陸體育行業反腐正從足球向其他領域拓展。大陸國家體育總局黨組書記、局長高志丹在近期的講話中表示要「全面修復淨化總局系統政治生態」。

高志丹：「三大球」振興任重道遠

據《中國體育報》報導，8月28日，大陸國家體育總局黨組理論學習中心組（擴大）舉行2023年第十次集體學習研討暨主題教育專題民主生活會前集體學習。總局黨組書記、局長高志丹主持學習，總局黨組副書記、副局長王瑞連，黨組成員、副局長李穎川，駐總局紀檢監察組組長、黨組成員習驊，黨組成員、副局長周進強領學相關學習內容。習驊、周進強和外聯司司長吳堅圍繞學習內容進行了研討發言。

高志丹指出，要深刻認識嚴肅黨內政治生活的重要性和緊迫性，自覺做實「政治體檢」，全面修復淨化總局系統政治生態。當前，體育改革進入關鍵期，體育領域反腐敗鬥爭形勢嚴峻，「三大球」（足球、籃球、排球）振興任重道遠，巴黎奧運會備戰時間緊迫、任務艱巨。越是在這時候，就越需要充分發揮全面從嚴治黨的引領保障作用，越需要用黨的科學理論、共同的理想信念、嚴密的組織體系和鐵的紀律，來統一意志、統一思想，提高凝聚力、戰鬥力。

因此，要充分認識開展嚴肅認真的黨內政治生活對於全面從嚴治黨的重大意義，深入學習貫徹習近平總書記關於嚴肅黨內政治生活的重要論述，全面落實《關於新形勢下黨內政治生活的若干准則》，真正把黨的政治優勢、思想優勢、組織優勢、作風優勢、紀律優勢轉化為體育事業發展動力，為體育強國建設提供堅強保證。

足球、籃球、冬季運動、田徑、賽艇領域均有高層被查

大陸國家體育總局黨組書記、局長高志丹的講話明確提到了「體育改革進入關鍵期，體育領域反腐敗鬥爭形勢嚴峻，『三大球』振興任重道遠」。結合近期體育領域反腐形勢，這幾句話非常有針對性。

8月26日上午，大陸國家體育總局網站發佈消息：國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。

公開資料顯示，倪會忠，男，漢族，1968年11月生，中共黨員，中國青年政治學院畢業，法學學士學位。中央財經大學體育經濟與管理學院客座教授。倪會忠還曾擔任第二十四屆冬季奧運會中國體育代表團秘書長。

此前一天，重慶市紀委監委通報了曾任中國籃協副主席、中國女籃主教練的李亞光被開除黨籍的消息。

經查，李亞光喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實、表裡不一、做兩面人，與他人串供、對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期公車私用；不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國；退休後違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，李亞光生於1958年，江蘇鎮江人，曾是一名籃球運動員，於1981年入選中國男籃，多次參加亞洲、世界性重大比賽。1988年退役後，李亞光擔任教練，在1992年巴塞羅那奧運會上以主教練身份率領中國女籃奪得亞軍。1994年，李亞光出任四川體委副主任，1998年改任重慶市體育局常務副局長。2018年7月，李亞光退休，被免去重慶市體育局巡視員、副局長職務。此外，他還於2002年當選第七屆中國籃球協會副主席。今年2月，李亞光被查。

8月29日下午，中國足協在位於北京的辦公樓召開了全體中層幹部會議。會上，足協相關負責人通報稱，中足聯籌備組副組長、中超聯賽有限責任公司董事長劉軍已被有關部門帶走調查，其被留置的相關手續已經辦完。

從職級來看，倪會忠和李亞光均為廳級領導幹部。從項目來看，倪會忠主管冬季運動，李亞光則在籃球項目上浸淫多年。劉軍也是自去年11月國足原主帥李鐵之後，第14位被帶走的中國足壇重要人物。在此期間，已先後有於洪臣、馬成全、李毓毅、劉軍等4位前任或在任中超公司董事長被帶走。

此外，原計劃於今年8月底結束的為期3個月的中國足協內部教育整頓工作，將延長兩周。中國足協已確定由足協工作組成員之一的楊旭分管職業聯賽及中超公司。

不過，此番體育行業反腐並不局限於足球領域。除了近期被查、被通報開除黨籍的倪會忠、李亞光分別來自冬季運動和籃球運動，田徑、賽艇領域亦有高層被查。

3月29日，中國田徑協會主席於洪臣被查。於洪臣曾任中國足協副主席，他離開足球圈後擔任了體育總局田徑運動管理中心主任、黨委書記。

4月4日，中國賽艇協會、中國皮划艇協會原主席劉愛傑被查。劉愛傑曾任國家體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長。2017年8月，劉愛傑任中國賽艇協會主席，2021年11月任國際划聯副主席。

值得注意的是，根據通報，劉愛傑是接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。這一點與倪會忠相同。而此前足球領域反腐多為中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

這一訊息顯示，在駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查足球領域腐敗問題之外，駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監委也在調查其他體育領域的腐敗問題。