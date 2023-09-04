美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，與北京官員會談並不是美方軟弱的表現，不溝通可能導致更大的緊張和誤解。

法新社報導，雷蒙多接受有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時表示：「這符合美國的利益，也符合中國的利益。事實上，美國和中國建立穩定和重要的商業關係符合世界的利益。」

她說：「我不同意對話與溝通是（對中國）軟弱跡象的前提。」

雷蒙多訪問北京期間和中國高層官員會談，包括中國商務部長王文濤和中國國務院總理李強。

美國總統拜登政府正努力恢復與北京更有效的工作關係。

雷蒙多是自今年初夏以來，第4位訪問中國的美國高層官員。她表示：「我想讓他們清楚，我們並不愚蠢…我們對他們正在試圖做的事情並沒有視而不見。」

雷蒙多還說：「我把事情攤在檯面上，讓他們知道…當你們有像這樣的行為時，很難建立起信任。」（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1120904