大陸工信部等部門近日公布鋼鐵行業、石化化工行業、有色金屬行業及建材等穩增長工作方案，鼓勵有條件的企業，展開境外鐵礦資源合作，特別是推進與周邊國家鐵礦資源勘查開採合作，支持鐵礦企業加大投資改造力度，加強對燃料、原料等大宗商品、生產要素價格的監測和引導。