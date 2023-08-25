信報報導，其中，鋼鐵行業穩增長工作方案提出主要目標指出，2023年鋼鐵行業供需保持動態平衡，行業研發投入力爭達到1.5％，工業增加值增長3.5％左右，2024年行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4％以上。
有色金屬行業穩增長工作方案提出目標，2023至2024年有色金屬行業的銅、鋁等主要產品產量保持平穩增長，十種有色金屬產量年均增長5％左右，銅、鋰等國內資源開發取得積極進展，有色金屬深加工產品供給質量進一步提升，供需基本實現動態平衡。
大陸工信部等部門近日公布鋼鐵行業、石化化工行業、有色金屬行業及建材等穩增長工作方案，鼓勵有條件的企業，展開境外鐵礦資源合作，特別是推進與周邊國家鐵礦資源勘查開採合作，支持鐵礦企業加大投資改造力度，加強對燃料、原料等大宗商品、生產要素價格的監測和引導。
信報報導，其中，鋼鐵行業穩增長工作方案提出主要目標指出，2023年鋼鐵行業供需保持動態平衡，行業研發投入力爭達到1.5％，工業增加值增長3.5％左右，2024年行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4％以上。
有色金屬行業穩增長工作方案提出目標，2023至2024年有色金屬行業的銅、鋁等主要產品產量保持平穩增長，十種有色金屬產量年均增長5％左右，銅、鋰等國內資源開發取得積極進展，有色金屬深加工產品供給質量進一步提升，供需基本實現動態平衡。
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