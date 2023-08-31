香港信報31日報導，分行業來看，8月份建築業商務活動指數為53.8，比7月升2.6個百分點；服務業商務活動指數為50.5，比7月下降1個百分點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間；資本市場服務、保險、房地產等行業商務活動指數低於50臨界點。

8月份新訂單指數為47.5，比7月下降0.6個百分點，表明非製造業市場需求景氣度下降。分行業看，建築業新訂單指數為48.5，比7月升2.2個百分點；服務業新訂單指數為47.4，比7月下降1個百分點。

銷售價格指數為50，比7月升0.3個百分點，位於臨界點，表明8月份非製造業銷售價格總體水平與7月持平。分行業看，建築業銷售價格指數為50.4，比7月下降1.6個百分點；服務業銷售價格指數為49.9，比7月上升0.6個百分點。

8月份業務活動預期指數為58.2，比7月下降0.8個百分點，繼續處於較高景氣區間，表明非製造業企業對近期市場恢復發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為60.3，比7月下降0.2個百分點；服務業業務活動預期指數為57.8，比7月下降0.9個百分點。

8月份，綜合PMI產出指數為51.3，比7月升0.2個百分點，繼續保持在擴張區間，表明大陸企業生產經營活動總體穩定擴張。