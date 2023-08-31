大陸國家統計局31日公布8月份中國製造業採購經理人指數（PMI）升至49.7％，較上月上升0.4個百分點，高於市場預期的49.2，但連續5個月處收縮區間。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為50.8％、49.6％和47.7％，比上月上升0.5、0.6和0.3個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。

生產指數為51.9％，比上月上升1.7個百分點，表明製造業生產擴張力度有所增強。

新訂單指數為50.2％，比上月上升0.7個百分點，表明製造業市場需求有所改善。

從業人員指數為48.0％，比上月略降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度基本穩定。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，在調查的21個行業中，有12個行業PMI較上月上升，製造業景氣水平進一步改善。但調查結果也顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。

大陸國家統計局服務業調查中心企業景氣處處長霍麗慧則說，隨著近期一系列宏觀調控政策措施的密集推出，企業對近期市場發展信心有所增強。從行業來看，除紡織業外，其它行業的生產經營活動預期指數都是位於景氣區間，尤其是農副食品、加工、汽車等行業的生產經營活動預期指數，位於60％以上的高位景氣區間，企業對近期行業發展還是比較樂觀的。