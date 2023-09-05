男星王大陸因出演電影《我的少女時代》、《一吻定情》等作品而走入觀眾視野，更因此紅到南韓，還飛到當地舉辦粉絲見面會、登上南韓MAMA頒獎典禮擔任頒獎人，顯見人氣不俗。不過，他近日受邀參加南韓首爾的時尚周活動，奇特造型卻引發討論。

藝人王大陸近日受邀飛往南韓，參加在首爾東大門設計廣場(DDP)舉辦的「2024 S/S 首爾時尚周」活動，從相關照片中，可看見他頂著一頭火紅色的短髮，身穿藍白色的條紋外套，下身則是藍色七分褲並搭配著一雙白色帆布鞋。對此，韓媒紛紛以：「紅髮的姜白虎(櫻木花道之韓文譯名)」、「來自台灣的帥哥」、「華麗髮色」等為題下標，大讚王大陸的魅力。

不過，有網友在南韓論壇THEQOO上，以「造型讓人有點不知所措的王大陸」為題發文，曬出他的多張照片，而底下也掀起網友們的熱烈討論，不少人紛紛留言表示：「乍看之下真的很像Eric(男團神話的成員之一)」、「我還以為是航海王中的某位紅髮角色。」此外，也有人指出：「我覺得衣服的搭配超奇怪」、「你這樣穿，就算我在街上碰到也認不出你。」一時掀起討論聲浪。

此外，南韓男團DKZ也受邀出席該場活動，其中除了DKZ官方X(前身為推特)曬出了團員們與王大陸的合照外，昔出演《語意錯誤》而走紅的人氣成員朴宰燦也曬出與王大陸的同框合照，並寫下：「很榮幸見到你！」等字句。