台聚第二季營收128億元，季減少3.16%、年減少28.5%；單季淨利2700萬，季增加128%、年減少92.4%；每股淨利為0.02元。單季毛利率11.8%，季減少1.47個百分點、年減少5.17%個百分點；營業利益率4.35%，季減少1.25個百分點、年減少5.07%個百分點。

展望第三季，副總經理吳銘宗表示，以原料面來說，原油產油國減產及頁岩產區撙節支出增產緩慢，原油供應趨緊，需求面則權衡全球經濟景氣、大陸經濟刺激方案等因素，油價趨勢略為向上，預計第三季會在油價80~95美元之間震盪(布蘭特原油)。乙烯原料方面，亞洲乙烯整體供過於求且美國供應仍充足的態勢未改變，亞洲廠家以降低開工來維持價格，預計多落在700~900美金，也不可能太低，當然，乙烯也會跟著原油波動，主要還是受到經濟面影響。

就第三季市場面來說，吳銘宗表示，受俄烏戰爭膠著，以及為了對抗通膨，各國持續緊縮貨幣政策，今年全球經濟明顯較去年走緩，需求持續疲弱，到目前為止經濟狀況沒有改善。PE方面，吳銘宗表示，大陸疫情解封後之經濟復甦不如預期，大陸內需欠佳，石化廠積極以低價出口去化，外銷市場競爭極度激烈，所以推估第三季PE需求難有仍起色。

但相對好的消息是，吳銘宗談到，太陽能需求則持續看好，專業機構上修今年裝機需求預估為305-350GW(前為280~330GW)，EVA新增產能除古雷石化外，寧夏寶豐新產能預計在第四季投產，估計正式投入市場要到明年，預期第三季EVA價格將逐月緩步往上。