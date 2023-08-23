金管會統計，不含第一上市的上市公司上半年營收16.07兆元，年減11.51％、為同期次高，稅前淨利1.33兆元，年減達42.17％、為同期第三高。不含第一上櫃的上櫃公司上半年營收1.19兆元，年減9.8％、為同期次高，稅前淨利1281億元，年減達23.06％、為同期第三高。

對於上市櫃公司上半年營運同步衰退，且獲利衰退高於營收，證期局副局長高張子敏分析，主要由於去年同期有半導體業受惠5G應用、高速運算及車用電子等需求持續成長，以及航運業受惠運價維持高檔，墊高比較基期所致。

上半年上市公司獲利成長前三強產業為汽車業增加221.45億元、食品業增加119.43億元、水泥業增加67.97億元。張子敏表示，汽車業為車用晶片及零組件缺料緩解帶動銷售，食品業主要受惠疫後復甦、內需回穩，水泥業則是受惠部分公司布局電力及能源帶動。

而上半年上櫃公司獲利成長前三強產業，為營建業19.49億元、觀光餐旅業18.71億元、塑膠業增加12.57億元。張子敏指出，營建業主要由於建案完工交屋、觀光餐旅業受惠民眾外出用餐意願提升帶動餐飲營收增加，塑膠業則受惠解封後訂單增加、認列處分子公司利益。

至於上半年上市公司獲利衰退前三大產業，為航運業減少4363.83億元、半導體業減少2265.4億元、塑膠業減少1001.62億元。上櫃公司獲利衰退前三大產業，則為半導體業減少133.62億元、電子零組件業減少55.82億元、生技業減少42.73億元。