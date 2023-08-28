據央行統計，7月票據交換張數達470.2萬張，月減2.16％，票據交換金額則增加至1兆1,170億元，月增4.54％。存款不足退票張數同步下降至3,391張，占票據交換張數的比率為0.07％，存款不足退票金額24.5億元，占票據交換金額之比率為0.22％。

央行官員說明，7月退票張數及金額均減少，主因7月票據交換金額較6月增加，分母變大了，而退票金額則較6月減少所致，分子減少，一來一往下，使退票金額占整體票據交換金額比率下滑；而7月大戶退票中，企業戶僅有1戶、個人戶則掛零，由於企業戶退票也僅1.6億元，金額影響變動不大。

另，7月公司戶退票張數占全體退票張數的比重，較6月減少2.63個百分點，7月公司戶退票金額占全體退票金額的比重，較6月增加1.65個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

前六個月合計退票金額為201.6億元，則較去年同期195億元上升3.37％。由於交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，前七月合計有8個月底峰日，退票金額也相較小幅上揚。

觀察近一年退票金額，去年單月多維持在30億元上下，今年1月回升至35.08億元，但2月下降至20.91億元，刷下歷史新低，3月起隨工作日回歸正常，又回升至33.89億元，5月更上升至36.2億元的近1年半新高水準，但觀察近兩個月，6月降回28.3億元、7月更低至24.5億元。

對於近月退票金額下滑，央行官員表示，國內經濟景氣複雜度，遠高於退票金額數字可呈現的狀況，若就這樣經濟面來看，還要觀察其他如景氣燈號等，退票張數及金額並不能完全反映真實經濟走勢。

銀行資金調度主管則說明，進入下半年國內消費維持熱絡，且今年以來個人與企業償債能力已顯著轉強，預估今年退票金額應不至於大幅攀高，預料8月退票金額仍會在低水位。