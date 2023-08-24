恒指24日開高146點報17,992點，最低回跌到17,970點後彈升，目前最多升256點，最高至18,102點。截至10點24分，恒指報18,056.23點，升210.31點，升幅1.18％

國企指數報6,196.88點，升79.61點，升幅1.3％。紅籌指數報3,513.93點，升23.61點，升幅0.68％。

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