智邦今年前7個月累計營收已達473.15億元，年增14.66％，市場法人看好該公司今年全年營收可望優於去年的772.05億元，甚至挑戰年營收800億元水準，並達成年營收連續第三年創歷史新高。

受到今年營運持續看好激勵，近日智邦股價連續衝高，今日盤中股價再度攻上漲停板，漲停價來到514元，不僅是智邦股價的歷史新高，同時也是該股股價首度衝破500元大關，成為目前台股最高價的網通股王。