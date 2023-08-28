二○二二年的全球股市好像是二二年倒轉過來的翻版，漲勢從年初到七月三十一日，如果以今年漲勢最凌厲的費城半導體指數為基準，從二○八九．八二起漲，如果從去年底收盤二五三二．一一，到七月三十一日最高漲到三八七五．一七，漲幅超過五三％，ＳＯＸ的大漲，得力於ＡＩ帶動的新浪潮，這其中，又以Nvidia一口氣從一○八．一三大漲到四八○．八八美元，市值跑到一．一八兆美元最具代表性。

ＡＩ無疑是二三年全球資本市場唯一的焦點，從Nvidia延伸出來，美國前五大市值公司Apple創了一九八．二三美元歷史天價，市值突破三兆美元；微軟也跑到三六六．七八美元，這是美國兩大龍頭創歷史新高的示範，台積電ＡＤＲ也跑到一一○．六九美元，不過，漲幅遠遠小於Nvidia，ＡＩ帶動的輻射效應，也讓Nasdaq 100指數大漲四五．六三％，比Nasdaq三八．○三％更強，相對沒有ＡＩ加持的S&P 500上漲十九．三％、道瓊七．一八％，可以看出美股的漲勢完全集中在ＡＩ延伸出來的科技股。

三大法人主戰場在ＡＩ股

而這個生態也延伸到台股，台灣的加權指數在七月三十一日也寫下一七四六三．七六的今年新高點，台股從六月十三日登上一萬七千點之後，其實已呈現高檔整理的震盪走勢，五月仍在一萬五千點上下，這一段陡峭拉升，完全是ＡＩ相關股的拉抬使力，這當中廣達第一次到二七一元，第二個高點是二八○．五元，而在少數ＡＩ股能再創新高的個股，技嘉最高到三八二．五元，緯創到一六一．五元，緯穎到二一四五元，光寶科到一七四．五元；機殼的勤誠到二四九元，營邦一路衝高到六三五元；散熱的雙鴻到三四三．五元，奇鋐到三七三．五元，廣運到一○八．五元，力致到一六九元；導軌的川湖到一○六○元，這幾乎是台股八月的核心路徑。

從加權指數來看，台股已從一七四六三拉回到一六二六四，已修正千點，但ＡＩ相關股仍然凝聚市場絕大多數的買氣，外資、投信、自營商的主力戰場仍在ＡＩ股上面。剩下少數的如智邦拉升到四八一．五元，拉動友訊到二六．五元；重電股華城再創二九一元新高；不過這次華城大漲，士電、中興電、亞力都沒有跟上。而三、四月已進入盤整的軍工股除了少數像長榮航太（2645）財報表現出色、股價勉強可以外，大多數軍工股都沒有佳作，業績沒有使力像亞航從六七．四元跌到三○．四元，股價比腰斬更可怕！即使是業績表現非常出色的榮剛也從六一．八跌到四四．六元；精剛也從四六元跌到三○．四五元，連現金增資溢價的三○元都差點跌破。

飆漲後回檔後座力有多大

從這些現象可以看出，台股經過八個多月的大幅上漲，從一四一三七．六九跑到一七四六三，漲幅高達二三．五三％，櫃買也拉出二六．一四％的大漲幅，除了略遜日本日經指數的二九．四四％，贏過南韓十八．五一％，現在各個國家股市都在回檔中，日經漲幅縮小到二○．五三％，南韓漲十一．七％，台股上漲十五．八九％，東協各國市場今年表現弱勢，除了印度上漲六．七八％，泰國跌八．九六％，新加坡跌二．三八％，印尼也跌三．五％，最近ＳＯＸ指數也從三八七五．一七拉回到三四○五．三四，跌幅逾十二％，可以看出進入下半年，各國股市已經在進行回檔修正的走勢。而台股把所有的力量集中在ＡＩ相關族群，最大可能是今年法人一開始看錯，最後追價，在ＡＩ股回檔修正時，大家仍卯足全力，於是市場鎖定幾個指標，像廣達是最具代表性ＡＩ股，營邦的機殼是業績表現最突出的，廣運則是透過法說會展示技術，都得到市場青睞，但先前大力拉抬的緯創、緯穎都出現顯著的回檔。

整體來看，市場的高點已過，八月以來，市場在進行回檔整理走勢，但美股六大指數多數在季線與半年線之間，沒有看到比較險峻的走勢。現在市場盯住Nvidia二十三日財報，這次Nvidia噴出大漲，二十二日股價盤中還創下四八一．八七美元的歷史天價，過去一年來，Nasdaq從一○八．一三美元起漲，漲幅已達三四五．六四％，股價大漲後的財報，除非是好到讓市場艷羨大嘆，否則都有開低反轉的疑慮，因此，二十三日的Nvidia財報可能是一個分水嶺。

除了Nvidia財報效應，硬體製造的伺服器大廠美超微Super Micro（SMCI）對台股更具指標作用。這次美超微年初從六六．五九美元起漲，最高漲到三五七美元，漲幅高達四三六．一二％，漲幅甚至超過Nvidia，這幾天拉回到二三五．一四美元，股價已修正三四．一三％，二十二日又彈升到二五八美元。Nvidia是晶片廠，美超微是伺服器廠，這個走勢值得台灣的ＡＩ硬體製造相關大廠參考，經過數倍大漲後的回檔修正，後座力會有多大？必須仔細觀察。（全文未完）

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