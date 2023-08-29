專家表示，今年來全市場以科技股風頭最盛，也是資金追逐的焦點。年初開始AI一舉抓住全球投資人目光，隨後相關應用快速落地，並轉化為實際訂單，既有題材又有基本面，使投資人對AI類股的熱情從美國開始發酵，並擴展至全球。隨著AI相關應用逐漸走入一般民眾生活，AI長線成長趨勢確立，預計最近一兩年都將是市場投資主流。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，輝達財報顯示，受惠AI熱潮，雲端供應商對GPU需求正在加速成長，預計未來一到兩年，AI所帶動的需求將持續成長，數據中心需求強勁。AI領域研發需要仰賴海量資源，目前市場由幾大美國科技巨頭瓜分，硬體方面為GPU龍頭輝達及超微，軟體技術方面則是ChatGPT投資者微軟、搜尋引擎龍頭谷歌及AI技術先驅META，這些也都是FANG+指數成分股。除了AI領域，FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，還橫跨多項尖端科技，包括電動車、雲端及串流影音等，一手掌握不同科技主題，能夠靈活適應科技產業題材輪動。