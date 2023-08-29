Omdia報告顯示，今年第二季全球智慧手機出貨總量為2.659億支，年減少9.5%、季減少1.2%。今年第二季是全球智慧手機出貨是連續第八個季度出貨下滑，就各品牌來說，除了傳音，華為之外，其餘的主流廠商出貨均相較去年同期下滑，其中蘋果，三星和小米下滑幅度最大，年跌幅均超過10%。

第二季三星依然是全球智慧型手機出貨龍頭、市占率20%，惟季減少11.5%、年減少14.3%，這主要是因為經濟持續下滑導致中低端智慧手機需求減少，三星的A系類的產品出貨嚴重下滑。排名第二的蘋果市占率為16%，季減少24.6%、年減少11.7%，相較以往蘋果在市場衰退期間表現出更強的韌性，現在也開始感覺到收縮。小米的全球出貨量繼續下降，從2022年第二季度的3940萬支下降到3320萬支，年減少15.7%，但維持住全球第三的位置，但面臨著來自其他大陸品牌OPPO和vivo的激烈競爭。

至於OPPO(包括OnePlus)則排名第四，第二季度的出貨量為2500萬支、年減少10.5%。至於第五名則為Transsion(傳音)，第二季總出貨量為2450萬支，年增長38.4%，這也推升Transsion第二季度超越vivo成為全球第五大智慧手機公司。

Omdia分析指出，Transsion在第二季出貨量增加的主要原因是其在今年第一季完成了庫存調整，並從第二季度開始增加了新產品的供應。除非洲市場以外，Transsion的目標是亞洲和大洋洲更多國家的低端智慧手機市場。

另外，值得注意的是，華為在第二季又回到了復甦的軌道上，單季出貨量為740萬支，年增長15.6%。整體來說，華為在非常嚴峻的市場條件和競爭中表現良好。