此外，隨著疫情緩解，三芳加快腳步拓展車用商機，預估最快明年下半年將有新案挹注，2025年貢獻可望放大，強化長期多元利基。

三芳品牌客戶包括Nike、愛迪達14％、New Balance、PUMA、亞瑟士等。終端產品應用仍以鞋材占營收九成以上，因客戶群分散，加上積極搶市佔率，上半年營收年減7.85％，表現優於製鞋廠及鞋材同業，仍可持穩水準。

三芳表示，第二季毛利率23.87％，比去年同期15.88％大幅提振，搭配出貨逐步回穩，獲利季增17.5％，年成長18.03％；上半年毛利率23.86％，比去年同期14.82％跨步躍進，獲利年增28.72％，EPS 0.87元。

三芳台灣PU月產20萬碼、7條薄膜、12條紗線；越南廠4條溼式PU產線、10條乾式PU產線，月產220萬碼；大陸有4條乾式PU產線，月產70萬碼。配合客戶分散風險腳步，印尼廠增加1條乾式PU產線，合計5條乾式PU產線月產達120萬碼。

此外，三芳布局多年新世代環保低碳材逐漸綻放，包括回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的研發與生產，成功吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。除推出全世界第一顆的水性環保足球，使用於2022年卡達世足賽足球；BAUER及STX的曲棍球護具、手套，HAYABUSA拳擊手套，皆使用三芳新世代環保材料。