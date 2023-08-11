二輪、四輪及資產活化齊飛，三陽工業(2206)第2季財報數字出爐，單季合併營收達173.88億元、年增39.79％，毛利率約21.55％，稅後淨利24.21億元、同比年增312.3％，每股稅後淨利2.87元，創單季次高紀錄。

三陽工業累計上半年合併營收為327.21億元，年增38.67％，毛利率約21.13％，稅後淨利38.64億元，同比年增210.85％，每股盈餘4.57元，再創歷史新高紀錄。

二輪方面，三陽受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，在2023上半年銷售量Top 10的排行榜中，三陽以五大車款包辦半數，Top1寶座由省油國民神車全新迪爵奪得冠車，高階車款Jet SL及MMBCU左右夾攻分別取得第2名及第3名佳績，平價車種WOO及小型國民車VIVO分別以第5名及第7名進駐排名榜前十大，累計上半年內銷達139152台，相較去年同期增加38984台，年增率38.92％、上半年市佔率38.3％，較去年同期30.7％大幅增加。

至於四輪事業方面，上半年南陽實業代理Hyundai現代新車銷售合計11331台，年增長67.9％，表現超越市場上所有非豪華品牌，受惠主因是新上市的Custin MPV車款熱銷及商用車Porter與Staria銷售持續成長，因此上半年總營收大幅成長。

業外部份貢獻稅前淨利約12.82億，推測應是去(2022)年處份新竹安駕中心1.5萬餘坪土地建物，本季認列所致。法人推估稅前處分利益約10.85億元，扣除土增稅後，業外挹注每股獲利貢獻度約1.1~1.3元。

展望下半年，三陽將在米蘭車展出油電機車新技術，未來持續拓展歐洲、中東、中南美洲、東協市場，未來三年機車內外銷預估將能達到銷售量100萬台的目標。汽車部份，民俗月後即將進入新車銷售旺季，南陽實業年中才上市的Tucson L turbo hybrid買氣熱絡，新訂單已超過2500張，加上進口IONIQ電動車陸續到港交車，樂觀看待整體銷售成長的穩定態勢，有信心2023年全年超越目標台數。