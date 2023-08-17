六角2015年12月成立子公司王座，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。王座目前實收資本額1.7億元、六角持股70.71％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌，目前海內外共55家門市。

王座主攻中平價餐飲，目前全台共46家門市，包括24家銀座杏子豬排、8家京都勝牛、7家段純貞牛肉麵、6家大阪王將、1家橋村炸雞。同時，也透過再授權方式拓展海外版圖，包括段純真牛肉麵香港5家、美國2家，京都勝牛香港2家。

王座2023年上半年合併營收5.79億元、年增達49.54％，創同期新高。營業利益0.62億元、較去年同期虧損0.29億元大幅轉盈，稅後淨利0.63億元、較去年同期虧損0.29億元大幅轉盈，每股盈餘3.75元，三者均提前改寫年度新高。

王座7月自結合併營收創1.18億元新高，月增18.93％、年增28.34％。累計前7月合併營收6.98億元，年增達45.45％、續創同期新高。受惠餐飲內需續旺及展店效益挹注，下半年營運可望將優於上半年，全年營收上看12億元、年增達3成，較先前11億元目標調升。

王座今年預計在台新展6～8家，迄今已開出「京都勝牛」LaLaport店、「大阪王將」信義威秀店及「橋村炸雞」板橋環球店，下半年預計新展「大阪王將」高雄左營店、「京都勝牛」與「銀座杏子日式豬排」新店威秀店、「橋村炸雞」台北101及新光三越A11店，順利達標。

此外，「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」2代理品牌海外同步展店，段純貞規畫今年在香港及美國加州各新展1家、京都勝牛香港規畫新展2家。王座總經理林子恒表示，希望未來每年增加2～3個海外國家地區授權，使海外門市年增率維持2成。

台灣方面，王座規畫每年維持新展8～10家步調，並持續評估併購、或引進新品牌。林子恒表示，「橋村炸雞」制定5年發展計畫，前2年預期花1～2年確立營運模式，第二年底或第三年初開放國內加盟，目標5年拓增至100家規模。