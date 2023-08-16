因應整體電子紙市場持續穩定拓展，元太積極布局電子紙產能規劃，目前正興建中的新竹廠辦大樓，已於日前由董事長李政昊主持完成上樑儀式，祈福後續建廠工程進行順利，預計新廠辦於2024年上半年完工啟用。

元太今年第二季合併營收為72.36億元，較2022年第2季略減3％，稅後純益為24.21億元，單季稅後每股純益為2.12元。上半年合併營收144.66億元，較去年同期成長8％，營業利益為38.43億元，較去年同期成長13％。2023上半年合併營收為近12年同期新高，營業利益、淨利及EPS則均創下歷年來新高點。

元太表示，由於電子紙貨架標籤於零售市場持續增溫、電子紙筆記本及電子紙看板應用穩健增長，帶動2023年上半年營運成長動能，而大環境消費力道不足則影響電子書閱讀器市場之成長。

在積極推動營運成長的同時，元太也致力於導入再生能源使用，同時推動淨零減碳的實踐，公司承諾2030年前達100％使用再生能源（RE100）目標，全球營運與銷售據點則已於2022年達到使用21％再生能源，超越原預期的10％。

元太除已購置的太陽能及風能等再生能源之外，日前也向全國最大生質能供應商中華紙漿（華紙）購入再生能源憑證（T-REC），為華紙啟動再生能源憑證交易以來最具規模之交易量。華紙擁有台灣唯一且最早、最大的木質素生質能源發電能力，藉由樹木轉換成紙漿過程中的木質素副產物轉化為能源，為綠色循環經濟的絕佳實踐，也是永續生質能源的優質體現。元太期待未來加大與華紙的合作，增加生質能再生能源憑證的採購，兼顧再生能源取得來源的「外加性」、「多元性」，並促進綠色循環經濟發展。