國泰投顧表示，美國在去年推出「通膨削減法案」，為美國史上對氣候和能源最大的投資，該法案承諾於10年內提供超過3690億美元的補貼及稅收抵免，以鼓勵減碳轉型及再生能源運用，市場預期在該法案的推動下，將會提高太陽能發電和風力發電在美國整體發電量中所佔據的比重。這項影響廣泛的氣候措施，目標是讓2030年碳排放量較2005年減少40％。

根據預估，太陽能2030年將是2020年的5.7倍，風力發電所生產的電力則預計為2020年的2.3倍。同時，因為使用再生能源的用戶將可獲得稅收抵免或補貼，預期將激勵再生能源的使用，有助提振再生能源企業的營收表現。

因此，「通膨削減法案」對再生能源企業有力，因會對進行能源轉型的電力公共事業公司擴大生產稅收抵免（PTC），生產稅收抵免將使此類型企業稅負支出減少，進而提升獲利表現；此外，該法案將對符合條件的企業擴大貸款申請，亦將激勵對再生能源更多的投資。

國泰投顧表示，PTC是美國稅法的一項激勵措施，旨在降低生產再生能源公司的生產成本，該抵免額度適用於太陽能、風能、地熱能及生質能源等符合條件的技術。基礎建設企業包括電力公共事業與再生能源、無線電發射塔與數據中心、收費公路、機場等，具備強大的定價能力，並擁有可預測的現金流。

國泰投顧指出，美國大型電力公共事業公司如NextEra Energy（新紀元能源）、Duke Energy（杜克能源）、Entergy（安特吉），Dominion Energy（道明尼能源）及Southern Company（南方電力公司）隨著美國「通膨削減法案」推動能源轉型將受惠，市場預期此類型公司全年PTC將超過5～10億美元。