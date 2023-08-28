美國第7艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）周日（27日）在菲律賓馬尼拉表示，中國在南海的「侵略行為」，包括其海警船隻對菲律賓船隻使用水砲，必須受到挑戰和制止。

據《美國之音》報導，美國海軍最大的前沿部署艦隊，是總部位於日本的第7艦隊，擁有多達70艘艦艇、約150架飛機和超過2.7萬名水兵。第7艦隊在日本、韓國和新加坡設有基地，活動面積達1.24億平方公里。

湯瑪斯向菲律賓保證，面對該地區的「共同挑戰」，美國將提供支持，他說，「我的部隊來到這裡是有原因的。」湯瑪斯告訴《路透》，「我想說，你必須挑戰那些在灰色地帶運作的人。當他們越來越多地向你施壓時，你必須反擊，你必須航行並運作」。

在訪問中，湯瑪斯提到中方海警船本月8日發射水炮事件，亦稱曾與負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）討論，藉此了解菲方面臨甚麼挑戰，以便找出幫助對方可能性。

湯瑪斯說，「我們當然面臨共同的挑戰。因此，我想更好地了解他如何看待他所負責的事務。我想確保他了解我所擁有的資源。」

在8月28日中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌被問及美國海軍第7艦隊司令在菲律賓的言論，稱中國在南海的挑釁行徑須受到遏制，汪文斌表示，「我們對美軍有關人員歪曲事實，挑撥離間，炫耀武力的言論感到不解。中國海警依法採取必要措施維護中方的主權和海洋權益，這無可厚非，美方無權干涉。」

汪文斌說，需要指出的是美國軍艦頻繁在南海炫耀武力，這才是真正咄咄逼人的行為。中方敦促美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，切實尊重地區國家為維護南海和平穩定所做的努力，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的攪局者、破壞者。