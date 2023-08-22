雍智2023年第二季合併營收3.45億元，季減7.27％、年減11.37％，為近2年半低。營業利益0.97億元，季減14.73％、年減23.67％。加上業外收益同步減少，使稅後淨利0.73億元，季減23.85％、年減31.3％，每股盈餘2.7元，雙創近13季低。

累計雍智上半年合併營收7.17億元、年減5.22％，營業利益2.11億元、年減13.97％，雙創近3年同期低。加上業外收益驟減達82.55％，使稅後淨利1.68億元、年減22.96％，每股盈餘6.24元，亦雙創近3年同期低。

雍智因半導體產業進行庫存調整，終端需求放緩影響測試載板需求，成長動能自去年第二季起轉弱。今年第二季毛利率雖回升至50.58％的近1年高，但營益率「雙降」至28.17％的同期新低，上半年毛利率49.64％、營益率29.45％，分創同期新低及近6年同期低。

展望後市，雍智董事長李職民先前表示，半導體產業及大環境目前已到谷底，公司營運跟隨產業趨勢，但下半年景氣雖見復甦，但未見非常強烈的回升訊號，對下半年營運復甦動能仍保守看待，預期要到今年底、明年初會看到較多回升訊號，期待明年營運會比今年好。

雍智7月自結合併營收1.15億元，月增0.28％、年減11.87％，回升至近3月高點。累計前7月合併營收8.33億元、年減6.2％，為近3年同期低、仍創同期第三高。法人預期，由於車用、網通新開案較去年成長，雍智第三季營收有望回升，下半年營運可望優於上半年。