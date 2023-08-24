中國國家主席習近平正出席金磚國家峰會，但此行頻出異常狀況，除了無故缺席大會論壇外，進入峰會前其貼身翻譯遭擋，習近平更愣在原地，呈現少見的失措模樣。

習近平8月21日至24日在南非約翰尼斯堡進行國是訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。這是繼訪問俄羅斯後，習近平今年第2次踏出國門。

他此行出訪頻出異常狀況，繼缺席金磚峰會工商論壇引發揣測外，據發布在社群網站X（前稱推特）的影像，拍到習進入峰會現場時，有一隨行人員小跑步想跟上，但隨即遭安全人員強勢擋住挪開並立即關門。

Xi Jinping's bodyguard was detained at the BRICS summit in South Africa



The bodyguard of the Chinese leader lagged behind him and tried to catch up. But the security service pinned down him and closed the door. pic.twitter.com/WGKyBBFU86 — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

習回頭看發現落單後，原本抬頭大步行的姿態開始變得凌亂，前行時一邊側臉似乎想要看後方情形，小走數步後直接停下，愣在原地數秒，隨後又回頭望了大門，才又繼續往前走。

習呈現少見的失措表現立刻在社群媒體廣傳。

而有網友指出，這位被主辦單位擋下的隨員不是習的保鑣，而是跟隨習10年的孫姓英文翻譯。

習在這次金磚峰會狀況不少，首先是原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地沒有出現在會場，改由中國商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席的金磚領導人，就連沒有出國參加的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），也透過視訊與會。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國領導人出現在主辦多邊會議的國家，像金磚這樣中國投入巨資的國家，但未能出席論壇開幕式，這是極其不尋常的。

另華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。

此外，美國自由亞洲電台報導，習近平這次表現有點異常，很多場合表現出面容憔悴，在與南非、俄羅斯、印度、巴西領導人握手合照時，習近平似乎沒有聽懂主持的指示，反應相對其他領導人遲緩。

且習近平一度不知如何跟兩邊領導人同時握手，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）捉著他的右手放在3人的手上，握完手後，習近平看來也聽不到主持人指示，自己一邊揮手一邊想離場，最後才歸隊一齊舉起雙手合照。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120824