中央氣象局28日深夜發布颱風蘇拉海上颱風警報，且蘇拉達中颱上限，可能轉為強颱。台北市長蔣萬安29日上午前往上海出席雙城論壇，他表示，會隨時和台北市連線，與坐鎮北市的副市長李四川密切聯繫。

蔣萬安上午於松山機場受訪，他說，會隨時和台北市連線，和李四川及各局處保持密切聯繫。並已交代各局處嚴正以待、做好準備，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，審慎面對、戒慎恐懼，昨日市政會議上也請各局處盤點準備工作，完成跨區、跨局處整備。