中颱海葵逐步逼近，且預測路徑恐直撲台灣，恐成為4年來第一個登陸的颱風，威脅相當大，因此各界均繃緊神經做好防颱準備。對此，台北市副市長李四川今（1）日就表示「請大家做好防颱準備」，甚至他也依據台大氣象團隊的分析，「海葵登陸機會很大，而且可能風比雨大」，最後也強調「臺灣已好幾年沒颱風直接登陸了，擔心大家會輕忽，請大家做好準備」。

李四川1日在臉書上PO出一篇「」的文章表示，「前天我在市府防颱工作會議上，就要求各局處除注意蘇拉颱風，更要注意海葵颱風，海葵颱風才對北部影響最大，各局處要預為準備」。李四川也提到，「今早蔣萬安市長也召開海葵颱風防颱工作會議，依據台大氣象團隊的分析，海葵登陸機會很大，而且可能風比雨大。所以請大家利用今天做好所有的防颱工作，需加固的地方，請加強加固」。

最後李四川也表示，「臺灣已好幾年沒颱風直接登陸了，擔心大家會輕忽，請大家做好準備，這兩天假期也不要去登山或到海邊、溪流玩水。大家有停在堤外的車輛，因這幾天又逢大潮，請隨時注意市府的通知，將愛車駛離，祝大家平安」。