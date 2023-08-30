美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，中國領導人籲請美國降低對可能有軍事用途科技的出口管制，她斷然拒絕，但是兩國政府同意讓雙方專家會晤，討論保護貿易機密爭執。

雷蒙多表示，她在訪問期間，向國務院總理李強等中國領導人表達北京當局對美國科技公司設限的不滿。她指出，在中國擴大實施反間諜法和突擊諮詢公司後，外國企業的處境日益艱辛。

雷蒙多說，美商向她抱怨中國已變得「無法投資」，中國的罰款和突擊等行動，已使得在這個世界第二大經濟體經商充滿風險。

雷蒙多今天曾向李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。

雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

雷蒙多是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，昨天先與中國商務部長王文濤舉行會談，今天先後會見文旅部長胡和平、國務院副總理何立峰及李強，預定明天結束訪中行程。