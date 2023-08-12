大陸日前公布第三批恢復旅行團出境目的地名單，未列入台灣。行政院長陳建仁在臉書貼文表示，將優先恢復「旅居中國大陸以外地區」的陸客來台觀光。前立委郭正亮認為，大陸這一次回應，大概有兩個考慮，其中一個考量是，上次夏季旅展，我們不准大陸9個省70幾位官員來，所以他們有點生氣；另外一個可能是大選因素。

郭正亮12日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，若是第三地來，很多人都有第三地的護照，那種陸客是極少數。我們上半年去大陸的自由行，就有64萬，大部分是台商、學生或者探親，旅遊的應該不多。

這次大陸開放78個國家未列台灣︰郭正亮認為，大陸這一次回應，大概有兩個考慮，第一個就是，夏季旅展，大陸原本有9個省70幾位官員要來，我們不准他們來，所以他們有點生氣；第二個就是，因為2019年8月1日之後，團客就沒來了，就不開放，況且選前也怕有人故意製造選舉事件。現在我們又要大選了，所以它不要沾。

郭正亮強調，2019年8月1日之後，團客就沒有來了，這也不是特例，所以我們的觀光業就很辛苦。