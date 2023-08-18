副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，今天返抵國門。他表示，此行對兩國未來的邦誼、合作有莫大幫助；國際社會非常重視台灣，感謝國人的努力讓台灣越來越強、贏得國際支持。

賴副總統12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，此行共計7天6夜，去程過境美國紐約，回程過境美國舊金山，今天凌晨4時45分返抵桃園國際機場。

賴副總統下機後發表談話表示，感謝巴拉圭政府對代表團的招待、將他們奉為貴賓，代表團除了傳達總統蔡英文以及全國人民的祝福，也希望潘尼亞未來的施政圓滿成功；深信此行對兩國邦誼的穩固、未來合作計畫的加強都有莫大的幫助。

賴副總統說，潘尼亞在與代表團深度會晤時，坦誠、堅定地主張台巴兩國的友誼是建立在民主、自由、人權的共同價值上，會堅定支持兩國邦誼，也期盼未來能加強政府和民間的各項合作。

賴副總統也說，潘尼亞相當罕見地在就職演說當中，再次公開強調台巴兩國共享民主、自由、人權的價值，是兄弟之邦，並宣示會持續推動跟台灣的各項合作交流，也會進一步鞏固兩國邦誼。

賴副總統表示，代表團也向卸任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）表達過去支持兩國邦誼、合作的感謝，阿布鐸說，根據巴拉圭的規定，卸任總統自動成為終身參議員，未來會以這個身分持續加強兩國的邦誼和合作。

賴副總統指出，潘尼亞希望藉由教育、衛生、醫療及就業來打擊巴拉圭的貧窮，這部分的計畫都已經開始，未來會持續加強。

賴副總統舉例，教育方面，兩國已經建立了台巴科技大學；衛生醫療方面，台灣協助巴拉圭約200多家公立醫療院所給予醫療資訊系統；就業方面，台灣去年有派投資團和企業團參訪，可以在電動汽車、食品加工和紡織業上合作，目前有初步草案，經濟部長王美花也會到巴拉圭做進一步的洽談與合作。

賴副總統也說，感謝僑胞的努力，讓國際社會看到台灣，也感謝全國人民的努力，讓台灣的實力越來越強，讓國際社會看到台灣是一股良善的力量。

賴副總統表示，國際社會非常重視台灣，感謝人民的辛苦、努力，在不同崗位上對國家、社會的貢獻，讓台灣可以很進步、自信、尊嚴地走進國際社會，也贏得國際社會的支持。